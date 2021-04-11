В воскресенье, 11 апреля, из Риги на территорию Киева прибыл военно-транспортный самолет C-130 Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает "Военный обозреватель" в своем Телеграм-канале, приложив снимок траектории полета самолета.

"Военно-транспортный самолёт C-130 ВВС США прибыл сегодня из Риги в Киев", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что характер груза, который находился на борту самолета С-130, на данный момент остается неизвестным.

Напомним, в марте сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше.

Также мы писали, что командование ВВС США в Европе сообщило, что сразу четыре бомбардировщика из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) 22 февраля впервые на временной основе были размещены на авиабазе Эрланн в центральной части Норвегии(примерно в 1 тыс. км от границы РФ).