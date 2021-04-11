Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах, причинах и профилактике пищевых отравлений.

Соответствующий пост доктор опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Так, к симптомам пищевого отравления относятся следующие признаки:

боль в животе;

тошнота;

диарея;

температура;

рвота;

головокружение.

Как пояснил врач, причинами пищевого отравления могут быть испорченные продукты, гнилые фрукты и овощи, несвежие яйца, а также грязная еда или вода.

Для профилактики отравлений Комаровский рекомендует выполнять ряд простых советов:

мойте руки; мойте посуду; ешьте свежую пищу; мойте овощи.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, когда пора ложиться в больницу при Covid-19.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал об опасных симптомах аллергии.