Комаровский рассказал, как не отравится пищей. Фото: Известия

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах, причинах и профилактике пищевых отравлений. 

Соответствующий пост доктор опубликовал на своей странице в Инстаграме. 

Так, к симптомам пищевого отравления относятся следующие признаки: 

  • боль в животе;
  • тошнота;
  • диарея;
  • температура;
  • рвота;
  • головокружение.

Как пояснил врач, причинами пищевого отравления могут быть испорченные продукты, гнилые фрукты и овощи, несвежие яйца, а также грязная еда или вода.

Для профилактики отравлений Комаровский рекомендует выполнять ряд простых советов: 

  1. мойте руки;
  2. мойте посуду;
  3. ешьте свежую пищу;
  4. мойте овощи.

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее Комаровский рассказал, когда пора ложиться в больницу при Covid-19.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал об опасных симптомах аллергии.

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