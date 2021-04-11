Доктор Комаровский объяснил украинцам, как уберечься от пищевого отравления
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах, причинах и профилактике пищевых отравлений.
Соответствующий пост доктор опубликовал на своей странице в Инстаграме.
Так, к симптомам пищевого отравления относятся следующие признаки:
- боль в животе;
- тошнота;
- диарея;
- температура;
- рвота;
- головокружение.
Как пояснил врач, причинами пищевого отравления могут быть испорченные продукты, гнилые фрукты и овощи, несвежие яйца, а также грязная еда или вода.
Для профилактики отравлений Комаровский рекомендует выполнять ряд простых советов:
- мойте руки;
- мойте посуду;
- ешьте свежую пищу;
- мойте овощи.
Напомним, ранее Комаровский рассказал, когда пора ложиться в больницу при Covid-19.
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