С 1 декабря, 2021 года в Украине заработает упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.

Об этом сообщили в Правительственном портале.

Так, 5 апреля Минюст зарегистрировал изменения, которые разрабатывала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи.

"Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. На пути стала бюрократизированность процессов. Также важно, что каждый год мобильных операторов оставляют больше 7 млн пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой", - говорится в сообщении.

Новая процедура будет предусматривать:

номер перенесут оперативно: максимум за 1 день, а не за 3-4;

абонент должен обратиться к одному - новому оператору, а не к двум, как было раньше. Договор с прежней компанией разорвется автоматически;

пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не требуется.

В ведомстве считают, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать улучшение качества услуг, которые получают украинцы.

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