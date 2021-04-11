Вакцины от коронавируса, произведенные в Китае, обладают низкой эффективностью.

Об этом со ссылкой на заявление директора Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу сообщает агентство Associated Press.

Медицинский чиновник сообщил, что китайские вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты" от коронавируса.

По его словам, на данный момент власти ведут обсуждения касательно того, следует ли использовать для вакцинации разные препараты из разных технических линий.

Также Гао сообщил, что по состоянию на 2 апреля около 34 миллионов человек в Китае получили обе дозы вакцины, и около 65 миллионов получили одну. Зарубежные препараты на территории КНР на данный момент не используются для иммунизации населения.

О низкой эффективности китайской вакцины CoronaVac, которую с понедельника, 12 апреля, будут развозить по регионам Украины, ранее писала "Страна". По состоянию на середину февраля, этому препарату доверял всего 1% украинцев.

Также мы сообщали, что в апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания TopRidge Pharma подписали соглашение о производстве в Китае вакцины от коронавируса "Спутник V" объемом в 100 миллионов доз в год. В феврале регистрировать в Украине препараты от коронавируса российского производства запретил Кабмин.

На данный момент вакцинация от коронавируса в Украине производится индийским препаратом CoviShield, созданным по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.