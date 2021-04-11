Зависимость от алкоголя может сократить продолжительность жизни человека на 28 лет.

К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института, сообщает издание Express.

На протяжении 20 лет исследователи наблюдали за продолжительностью жизни людей с алкогольной зависимостью в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных болезней была заметно выше именно в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сократилась на 28 лет.

Алкоголь даже в малых дозах повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции, бесплодия и других недугов. Также спиртное негативно воздействует на работу сердца, мозга и печени.

Ранее украинский Минздрав опубликовал советы, как изменить свой образ жизни и уменьшить потребление спиртного.

Также мы приводили заявление нарколога касательно того, когда пьющего человека можно признать алкоголиком.