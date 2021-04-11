В Чернобыльском заповеднике показали, как барсуки пережили зиму в зоне отчуждения.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Полосатая и удлиненная морда этого хищника даже издали не дает его спутать с каким-то другим лесным зверем. Ввести в заблуждение может разве что вид сзади, как это было на фото под первоапрельской постом, где барсук присел перед объективом фотоловушки своей тыловой частью. Но даже тогда большинство наших читателей правильно определились с животным", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на территории Чернобыльского заповедника барсуки чувствуют себя свободно и не испытывают проблем с пропитанием даже после зимы.

"В конце концов, в еде эти животные неразборчивы: могут потреблять фрукты и корни, лягушек и крыс, улиток и детенышей мелких млекопитающих (например, кроликов). А еще барсуки умеют строить огромные норы, похожие на подземные городки, где могут жить большими семьями. А могут быть и одинокими", - написали в заповеднике.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали, как много дел у грызуна весной.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике увидели редкую птицу, которая в Украине бывает пролетом.