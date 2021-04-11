Медики Центра общественного здоровья записали видеоролик, в котором объяснили украинцам, что такое коллективный иммунитет и как он работает.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"Вакцина защищает человека от болезни. Но некоторым людям нельзя вакцинироваться из-за состояния здоровья или возраста. Но когда все члены общества вакцинированы, защищены даже те, кому вакцинироваться нельзя. Так как менее вероятно, что болезнь их затронет", - говорится в ролике.

Напомним, ранее в МОЗ показали украинцам видео с объяснением, как вакцины формируют иммунитет.

Также мы писали, что медики напомнили алгоритм действий при отказе семейного врача дать направление на бесплатный Covid-тест.

Кроме того, в МОЗ объяснили украинцам, в каких случаях нужно надевать маску во время прогулки в парке.