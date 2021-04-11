Упражнения, витамины и правильное питание. Медики объяснили, как избежать болезни Паркинсона
В Центре общественного здоровья рассказали, что такое болезнь Паркинсона и как ее предотвратить.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
"Болезнь Паркинсона относится к группе состояний, называемых нарушениями двигательной системы, которые вызывают непреднамеренные или неконтролируемые движения тела. Почему возникает болезнь - точно неизвестно: некоторые случаи являются наследственными, другие возникают в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды", - говорится в сообщении.
Как рассказали медики, этот недуг развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, которую называют серой субстанцией: в этой части мозга вырабатывается дофамин — химическое вещество, необходимое для контроля и координации движений тела.
При этом в ЦОЗ напомнили, что болезнь Паркинсона является второй по распространению формой неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среду украинцев.
Четыре основных симптома болезни Паркинсона:
- Дрожание-тремор, которое обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена) и имеет характерные ритмические движения вперед и назад;
- Ригидность — скованность и напряжение в мышцах, что может затруднить перемещение и выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам (дистония);
- Брадикинезия-замедление движения, когда физические движения намного медленнее нормы, что может усложнять повседневные задачи и привести к характерному медленному передвижению очень маленькими шагами;
- Нестабильность осанки - нарушение равновесия и изменения позы, которые могут увеличить риск падений.
Врачи добавил, что сейчас нет способа лечения этой болезни, но существуют методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни.
Что поможет предотвратить болезнь Паркинсона:
- Регулярные физические упражнения;
- Снижение стресса;
- Органическое питание;
- Жирные кислоты Омега-3;
- Витамин D3.
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