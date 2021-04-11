В МОЗ рассказали, как предотвратить болезнь Паркинсона. Фото: kubnews.ru

В Центре общественного здоровья рассказали, что такое болезнь Паркинсона и как ее предотвратить. 

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Болезнь Паркинсона относится к группе состояний, называемых нарушениями двигательной системы, которые вызывают непреднамеренные или неконтролируемые движения тела. Почему возникает болезнь - точно неизвестно: некоторые случаи являются наследственными, другие возникают в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды", - говорится в сообщении. 

Как рассказали медики, этот недуг развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, которую называют серой субстанцией: в этой части мозга вырабатывается дофамин — химическое вещество, необходимое для контроля и координации движений тела. 

При этом в ЦОЗ напомнили, что болезнь Паркинсона является второй по распространению формой неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среду украинцев. 

Четыре основных симптома болезни Паркинсона:

  1. Дрожание-тремор, которое обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена) и имеет характерные ритмические движения вперед и назад;
  2. Ригидность — скованность и напряжение в мышцах, что может затруднить перемещение и выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам (дистония);
  3. Брадикинезия-замедление движения, когда физические движения намного медленнее нормы, что может усложнять повседневные задачи и привести к характерному медленному передвижению очень маленькими шагами;
  4. Нестабильность осанки - нарушение равновесия и изменения позы, которые могут увеличить риск падений.

Врачи добавил, что сейчас нет способа лечения этой болезни, но существуют методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни. 

Что поможет предотвратить болезнь Паркинсона:

  • Регулярные физические упражнения;
  • Снижение стресса;
  • Органическое питание;
  • Жирные кислоты Омега-3;
  • Витамин D3.

Пост ЦОЗ в Facebook

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