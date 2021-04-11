В Центре общественного здоровья рассказали, что такое болезнь Паркинсона и как ее предотвратить.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Болезнь Паркинсона относится к группе состояний, называемых нарушениями двигательной системы, которые вызывают непреднамеренные или неконтролируемые движения тела. Почему возникает болезнь - точно неизвестно: некоторые случаи являются наследственными, другие возникают в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как рассказали медики, этот недуг развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, которую называют серой субстанцией: в этой части мозга вырабатывается дофамин — химическое вещество, необходимое для контроля и координации движений тела.

При этом в ЦОЗ напомнили, что болезнь Паркинсона является второй по распространению формой неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среду украинцев.

Четыре основных симптома болезни Паркинсона:

Дрожание-тремор, которое обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена) и имеет характерные ритмические движения вперед и назад; Ригидность — скованность и напряжение в мышцах, что может затруднить перемещение и выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам (дистония); Брадикинезия-замедление движения, когда физические движения намного медленнее нормы, что может усложнять повседневные задачи и привести к характерному медленному передвижению очень маленькими шагами; Нестабильность осанки - нарушение равновесия и изменения позы, которые могут увеличить риск падений.

Врачи добавил, что сейчас нет способа лечения этой болезни, но существуют методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни.

Что поможет предотвратить болезнь Паркинсона:

Регулярные физические упражнения;

Снижение стресса;

Органическое питание;

Жирные кислоты Омега-3;

Витамин D3.

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