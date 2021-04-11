Государственный секретарь США Энтони Бликен заявил, что России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия.

Слова чиновника приводит "Интерфакс".

Бликен сказал, что Соединенные Штаты обеспокоены действиями России на границах с Украиной. Там наблюдается максимальная концентрация войск с 2014 года.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 9 апреля пообщался по телефону с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшую численность войск с 2014 года.