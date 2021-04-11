В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России получили патент на лекарство от коронавирусной инфекции. Его можно вводить через нос или ингаляционно.

Информация о нем опубликована в европейском журнале Allergy, передает пресс-служа агентства.

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2" - говорится в сообщении агентства в воскресенье.

Сейчас завершена первая фаза клинического исследования препарата, "доказавшая его безопасность и хорошую переносимость", пишут в ФМБА. Начинается вторая фаза исследования препарата у пациентов с коронавирусом.

Препарат получил название МИР-19. По данным агентства, аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

Патент выдан десяти авторам, в том числе главе ФМБА Веронике Скворцовой.

По ее словам, "МИР-19 безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции".

Также в авторитетном европейском научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива Института иммунологии ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова про этот препарат.

Напомним, в начале мерта президенту РФ Путину представили российское лекарство от тяжелых форм коронавирусной инфекции "Мир-19".

В конце прошлого года "Страна" сообщала, что российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разрабатывать лекарство от коронавируса, аналогичное тому, что принимал президент США Дональд Трамп.