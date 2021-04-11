Власти Индии решили запретить экспорт лекарства от коронавируса ремдесивир на фоне роста заболеваемости на COVID-19.

Об этом сообщает Times of India.

"Экспорт инъекций ремдесивира и активных фармацевтических ингредиентов ремдесивира запрещается до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится", - говорится в заявлении правительства.

В то же время власти ждут роста внутреннего спроса на лекарство, поэтому поддерживают контакт с производителями. Также правительство предпринимает меры по облегчению доступа больниц и пациентов к лекарству.

Уточним, что Ремдесивир - лекарство против COVID-19 и предназначен для пациентов старше 12 лет, у которых наблюдается пневмония и потребность в кислородной поддержке. Однако об этой эффективности поступала противоречивая информация.

В воскресенье сообщалось, что индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки свыше 152,8 тыс. случаев коронавируса COVID-19 в стране: по этому показателю Индия в данный момент опережает другие государства мира.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин: так, Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.

Напомним, Степанов признал, что Индия остановила поставки Киеву вакцины против Сovid-19.

Также мы писали, что в Европе официально подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом.