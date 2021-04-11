Церемонию похорон принца Филиппа проведут 17 апреля в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Об этом объявила пресс-служба Букингемского дворца.

Похоронам будет предшествовать траур, во время которого королева не будет принимать участие в общественных и частных мероприятиях. Также она не будет давать согласие на законы.

По воле усопшего, гроб с его телом не будет выставляться для прощения. Кроме того, похороны будут носить королевский, а не государственный статус – на церемонию придут только представители королевской фамилии.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны состоятся в субботу, 17 апреля. В этот день в Великобританию прилетит и принц Гарри, однако без своей жены Меган Маркл, которой врач не рекомендовал ехать из-за беременности.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Такое решение он принял из-за ограничений допустимого количества присутствующих на церемонии во время пандемии коронавируса.