В понедельник, 12 апреля, в восточных, южных областях и в Киеве ожидается дождь, дневная температура воздуха местами будет достигать 20 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура +3...+7 градусов, днем +16...+19, небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер, как и на остальной территории страны, свежий.

На севере страны ночью похолодает до +3...+5 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов, будет облачно с прояснениями, осадков не предвещается.

На востоке ночью температура упадет до +4...+8 градусов, днем воздух прогреется до +17...+20, на протяжении суток ожидается умеренный дождь.

В южных областях Украины температура ночью будет +4...+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10...+16, синоптики прогнозируют дождь в Херсонской области и в Крыму. Сухо будет на территории Одесской и Николаевской областей.

В Киеве в понедельник ночью температура воздуха составит +3...+5 градусов, днем потеплеет до +14...+16, ожидается небольшой дождь.

Напомним, сегодня в Украине будет сухая, теплая и солнечная погода, без осадков. В большинстве регионов ожидается небольшая облачность.

Ранее мы писали о том, какой будет погода на протяжении апреля.