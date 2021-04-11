Президент Чехии Милош Земан сообщил, что начал передвигаться в инвалидном кресле. Об этом сообщает ТАСС.

"Я перемещаюсь в (инвалидном - Ред.) кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным", - отметил он. Милош Земан подчеркнул, что будет использовать это рекомендуемое медиками средство передвижения и в ходе официальных государственных мероприятий.

Президент Чехии, которому 76 лет, также лечится от диабета и длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Периодически он проходит там плановую госпитализацию.

Чешский лидер страдает невропатией ног. Невропатия - это заболевание или нарушение функции нервов или отдельного нерва. Любые нервные волокна во всех участках тела могут быть повреждены в связи с травмой или болезнью. Может возникать из-за сахарного диабета.

Как сообщала "Страна", президент Чехии обвинил главу Минздрава и еще одного чиновника в пособничестве смертям сограждан от коронавируса COVID-19.

Напомним, что Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге.