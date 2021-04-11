В Минздраве обновили карту "красных зон" по областям Украины
В Министерстве здравоохранения Украины обновили карту карантинных зон в Украине. По состоянию на 11 апреля 2021 в красной зоне широкого распространения Covid-19 остаются Киев и еще 12 областей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно обновленной карантинной карте Минздрава в красной зоне остаются Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Здесь действуют жесткие карантинные ограничения.
В оранжевой, предупредительной зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
Согласно обновленным данным, в желтой зоне находятся только Херсонская и Ивано-Франковская области. Здесь действуют самые мягкие карантинные ограничения, введенные в Украине - маски в общественных местах, соблюдение дистанции в магазинах и разрешена работа ресторанов с 07.00 до 24.00.
Фото: moz.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 зафиксировано 1 853 249 случаев COVID-19.
Самое большое число зараженных за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Хмельницкой и Львовской областях.
Напомним, что в Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, с 12 апреля ее начнут рассылать по регионам.