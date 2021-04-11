В рядах украинской армии за прошедшие сутки зафиксированы еще две смерти военных от коронавируса. Общее число смертей в армии достигло 70 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

"Военнослужащий ВСУ с 6 апреля находился на стационарном лечении в ВМКЦ (Военно-медицинском клиническом центре, - Ред.) Северного региона, а работник ВСУ с 3 апреля находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников", - говорится в сообщении.

Уточним, что накануне, 10 апреля, несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья заболевших резко ухудшилось, а реанимационные мероприятия не имели успеха.

За сутки были зафиксированы 57 новых случаев заражения. Всего в рядах ВСУ болеют 3014 человек. На изоляции находится 967 военных.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, который прошлой осенью переболел COVID-19, 9 апреля вакцинировался от коронавируса вместе с одной из бригад в районе проведения операции Объединенных сил.

Также "Страна" рассказывала, что с начала пандемии коронавируса COVID-19 в рядах ВСУ зафиксировано 55 смертей от этой инфекции. Два трагических случая произошли 25 и 26 марта.