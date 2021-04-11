Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что "никто не собирается двигаться к войне с Украиной". При этом Москва якобы не останется безучастной к судьбе русскоговорящих на Донбассе.

Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин", передают "РИА Новости".

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - сказал он.

По словам Пескова, Москва не исключает, что Киев попытается решить ситуацию на Донбассе при помощи силы.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем ", - уточнил он.

Также Песков уточнил, что Меркель в разговоре с Путиным выразила беспокойство по поводу ситуации на Донбассе, но не требовала от России свернуть военные усилия рядом с границей.

Напомним, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович анонсировал трехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии и Украины, о которых говорил и глава Офиса президента.

"Страна" подробно разбиралась в том, почему Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского.