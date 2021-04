В соцсетях начался новый скандал из-за споров о переводе англоязычного комментария-хештега пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

Она оставила комментарий на английском языке, который можно перевести как "Нет гражданской войне в Украине".

Всё началось с того, что пресс-секретарь посольства Британии в Украине Алексей Курка написал в соцсети призыв к изданию Spectator "не использовать риторику Кремля в отношении Украины", а именно, не называть происходящее на Донбассе "гражданской войной".

Фото: politics.segodnya.ua

В комментариях к этому призыву Мендель написала фразу: "#NoCivilWar in Ukraine", перевод которой и вызвал бурные споры.

Одни заявили, что по-английски правильно писать "#NotCivilWar in Ukraine"("В Украине не гражданская война"), а вариант Юлии читается как "Нет гражданской войне в Украине".

Некоторые шутили, что Мендель в данном случае использует "украинский английский" (по аналогии с "украинским русским", о котором пресс-секретарь Зеленского недавно заявляла).

Третьи пишут, что хэштег Мендель является сокращением фразы "There is no civil war in Ukraine" ("В Украине нет гражданской войны"). И, то, что она имела в виду, прекрасно понимают англоязычные пользователи.

Как сообщала "Страна", Юлия Мендель сказала, что существует украинский русский язык, который является частью культурного разнообразия Украины.

Ранее аналогичную позицию высказал и глава МВД Арсен Аваков.

При этом "языковой омбудсмен" Креминь на канале Порошенко раскритиковал Мендель из-за заявления пресс-секретаря.