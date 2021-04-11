Самолеты Военно-морского флота США осуществили патрулирование территории над Черным морем вдоль берегов аннексированного Крыма. Об этом передает УНН.

Сообщается, что в полете участвовали патрульный самолет P-8A Poseidon и разведывательный Lockheed EP-3E Orion. Оба борта поочередно мониторили ситуацию в Черном море и вблизи аннексированного Крымского полуострова.

Стоит отметить, что подобное патрулирование происходило 2 апреля, но с привлечением самолета P-8A Poseidon и разведывательного БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Последний тогда сначала сделал несколько кругов над Черным морем, а затем направился на Донбасс.

После аннексии Россией Крыма эти самолеты регулярно совершают разведывательные полеты вблизи полуострова. Как известно, Военно-воздушные силы США предоставляют украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над территориями.

Как сообщала "Страна", в крушении пассажирского лайнера МАУ под Тегераном Иран обвинил 10 чиновников.

Напомним, что в Святогорске могут построить новый аэропорт.