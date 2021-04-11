В воскресенье, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей. От его имени были возложены цветы к памятным знакам в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - сказал Зеленский.

Кроме "Бабьего Яра", цветы были возложены к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере.

От имени Зеленского возложили цветы в знак памяти жертв концлагерей. Фото: president.gov.ua

Напомним, вечером 10 апреля в Стамбуле завершилась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также "Страна" рассказывала, что в результате переговоров Зеленского и Эрдогана был подписан ряд межгосударственных соглашений, которые были объединены Совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.