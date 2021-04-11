В субботу, 10 апреля, стоимость флагманской криптовалюты биткоина перешагнула отметку в 60 тысяч долларов, обновив при этом исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные на портале Coindesk.

Так, в 16:29 стоимость криптовалюты достигла отметки в 60 555 долларов за одну единицу. А вот по состоянию на 13:12 цена криптовалюты снизилась до 60 251 доллара.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит задекларированные чиновниками в этом году криптовалютные активы. Согласно информации из открытых источников, количество биткоинов по сравнению с прошлым годом выросло.

Всего в этом году украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов гривен. Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров допустил, что таким образом госслужащие могли "отмыть" незаконно полученные деньги.