Вечером в субботу, 10 апреля, в Варшаве обыскали самолет авиакомпании LOT, который совершил перелет по маршруту Киев - Варшава. Проверка на предмет взрывчатки состоялась на взлетно-посадочной полосе в аэропорту имени Шопена.

Как сообщил примерно в полночь на воскресенье представитель аэропорта имени Шопена Петр Рудлзький, сообщение о взрывчатке оказалось ложным. Об этом сообщает TVP.INFO.

"Проверка самолета всеми службами завершена, самолет является безопасным", - сообщил Рудзький.

Похожий инцидент в этом аэропорту случился неделю назад. Тогда сообщалось о якобы взрывчатке на борту самолета турецких авиалиний Turkish Airlines, совершивший перелет по маршруту Стамбул - Варшава.

После эвакуации пассажиров и многочасовой проверки самолета соответствующими службами взрывчатка также не была обнаружена.

Как сообщала "Страна", в Святогорске могут построить новый аэропорт. Вопросом безопасного воздушного коридора занимается "Украэрорух".

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