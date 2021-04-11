В России утвердили окончательный проект бомбардировщика-невидимки нового поколения. Российские военные прогнозируют, что новинка с бомбами и ракетами сможет преодолевать противовоздушную оборону членов НАТО.

Бомбардировщик назвали "перспективный авиационный комплекс дальней авиации" - ПАК ДА. Его планируют принять на вооружение до 2027 года. Об этом передает РИА Новости.

Военные пока скрывают, как будет выглядеть новый самолет. На данный момент доступны только эскизы с предполагаемым внешним видом бомбардировщика.

Самолет должен быть построен по схеме "летающее крыло", когда подъемную силу создает фактически вся поверхность аппарата.

Российские журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что авиаконструкторы уже провели серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности на специальных макетах и отдельных полноразмерных элементах бомбардировщика. По данным издания, подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния ПАК ДА.

Бомбардировщик задуман как дозвуковой, что должно увеличить дальность полета. Концепция боевого применения ПАК ДА предполагает ракетные удары по наземным объектам с большой дистанции. Предположительный запас полета 15 тысяч километров.

"ПАК ДА возьмет на борт и гиперзвуковое вооружение, в том числе новейший "Кинжал". Также самолет сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов.

Малозаметность избавит экипаж от необходимости как можно быстрее покидать район пуска ракет или сброса бомб. Первую силовую установку для ПАК ДА уже собрали "в железе" и скоро отправят на стендовые испытания. Проектировали полностью в "цифре", что максимально упростило запуск производства. Ожидается, что в 2021 году построят еще несколько двигателей, которые также примут участие в стендовых испытаниях. У США есть подобный самолет.

Как сообщала "Страна", в России показали новый ударный беспилотник с дальностью полета в тысячи километров. Новый БПЛА сможет работать в связке с истребителем пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, Т-50).

Ранее два опытных экземпляра новых российских самолетов были переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках проведения опытно-боевой эксплуатации.