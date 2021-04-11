Ученые из Тель-Авивского университета заявили, что вакцина против коронавируса производителя Pfizer может в некоторых случаях быть менее эффективной против южноафриканского штамма болезни.

Об этом сообщает Reuters.

Так, специалисты сравнили итоги 400 людей, привитых вакциной Pfizer. Из них около 1% были заражены южноафриканским штаммом болезни. Как оказалось, распространенность штамма В.1.351 (так называемый, штамм из ЮАР - Ред.) среди вакцинированных израильтян почти в восемь раз выше, чем среди не привитых - 5,4% против 0,7%.

"Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой степени прорвать защиту вакцины", - сказал ученый Ади Штерн.

Однако авторы исследования напомнили, что оно еще не проходило экспертную оценку.

Напомним, в США, которые остаются мировым лидером по размаху эпидемии коронавируса, ученые выявили самый распространенный штамм Covid-19, который поражает жителей страны.

Ранее "Страна" сообщала, что в двух областях Украины нашли штамм коронавируса из ЮАР, британский - во всех.