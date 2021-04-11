Власти Турции приостановили закупку вертолетов у Италии после того, как премьер страны Марио Драги оскорбил президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Ранее Драги назвал президента Турции "диктатором, с которым нужно сотрудничать". После этого посол Италии был вызван в МИД Турции, в Анкаре также ждут от Рима официальных извинений.

Напомним, мы разбирались, что привёз Владимир Зеленский из Турции и почему Реджеп Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию.

Во время переговоров с глазу на глаз в Стамбуле Зеленский и Эрдоган, по официальной версии, поговорили о ситуации на Донбассе, сотрудничестве в военной сфере, о Крыме, соглашении о свободной торговле между странами и туризме.

Напомним, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула во время переговоров с президентом Турции.