Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в городе Натанзе произошла авария. Речь идет об инциденте в распределительной электросети.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Сегодня утром, 11 апреля, произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению урана "Шахид Ахмади Рошан". К счастью, пострадавших и загрязнения нет", - сказал он.

Кроме того, Камальванди рассказал, что "причины происшествия выясняются, дополнительная информация будет распространена позже".

Напомним, у побережья Эритреи в Красном море атаке подверглось судно "Савиз" под иранским флагом. По предварительным данным, к инциденту причастны военные Израиля.

Также мы сообщали, что в начале года Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе.