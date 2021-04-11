В воскресенье, 11 апреле в горах Закарпатской области спасатели предупредили об опасности схода лавин (3 уровень угрозы). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Потепление, пришедшее на территорию всей Украины, растопило снега в Карпатах. Это вызвало подъем уровня воды в реках и повысило угрозу схода лавин в высокогорьях.

Также в Карпатах в течение 11-12 апреля на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 08:00 9 апреля, без негативных последствий.

Как сообщала "Страна", владелец "Буковеля" заявил об открытии курорта с 10 апреля. На карантин он был закрыт с 12 марта - в аккурат перед окончанием лыжного сезона.

Напомним, что Ивано-Франковская область вышла из "красной зоны".