Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ходе предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть принята антироссийская резолюция, связанная с оппозиционером Алексеем Навальным. Это может привести к выходу страны из состава СЕ.

Слова политика приводит "Интерфакс".

"Понятно, что принимая резолюцию, которая будет, безусловно, принята по Навальному в ПАСЕ в ходе предстоящей весенней сессии, нас подтолкнут к тому, чтобы из организации, может быть, и выйти", - сказал он.

Также Слуцкий рассказал, что Парламентская ассамблея Совета Европы "является наиболее широкоохватной парламентской площадкой в Европе и может вполне себе служить площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России".

Напомним, глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции "Европейская народная партия" Манфред Вебер заявил ранее, что ужесточение санкций против России возможно при двух условиях - эскалации на востоке Украины и ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Также "Страна" писала, что Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении ряда компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом".