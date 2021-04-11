Первый полет вертолета-дрона Ingenuity в атмосфере Марса, назначенный на 11 апреля, перенесен из-за потенциальных технических проблем с ротором. Теперь запуск аппарата планируют осуществить не ранее 14 апреля.

Из-за сигнала о возможных неполадках досрочно завершились предполетные испытания вертолета. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы.

Члены команды управления вертолетом занялись изучением телеметрии, чтобы понять характер проблем. Очередная попытка управляемого полета Ingenuity будет предпринята не раньше, чем в среду, 14 апреля.

Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.

Фото: mars.nasa.gov

Как сообщала "Страна", прототип космического корабля Илона Маска Starship SN11 вдруг взорвался перед успешной посадкой. Испытания проходили в Техасе при почти нулевой видимости из-за густого тумана.