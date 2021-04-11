За минувшие сутки, 10 апреля, в зоне ООС противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Зафиксировано 9 обстрелов позиций сил Вс Украины в зоне ООС и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в соцсети Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник совершил обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино силы "ДНР" открывали огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки - из гранатометов различных систем.

"В результате стрельбы противника один военнослужащий из состава Объединённых сил, получил ранение, не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования противника обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

За минувшие сутки 655 человек последовали через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганск" на неподконтрольную территорию Украины, а на подконтрольную Украину территорию прибыли 617 человек.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", новый турецкий беспилотник ВСУ полетал над линией фронта на Донбассе. Об этом заявил один из нардепов.

Напомним, что 8 апреля на Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский.