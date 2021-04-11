Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции "Европейская народная партия" Манфред Вебер заявил, что ужесточение санкций против России возможно при двух условиях - эскалации на востоке Украины и ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он рассказал изданию медиагруппы Funke.

"Время дозированных санкций в таком случае пройдет. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - сказал он.

В то же время глава фракции назвал для Запада испытанием "усиление военного присутствия вокруг востока Украины"

Напомним, Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении ряда компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом".

Также "Страна" писала, что на российском телеканале "СТС" 5 апреля вышел уже второй сезон комедийного сериала "Папик", снятого "Студией Квартал 95".