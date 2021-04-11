Неизвестная группа хакеров взломала социальную сеть Clubhouse, опубликовав данные 1,3 млн пользователей.

Об этом сообщает CyberNews.

Соответствующая информация появилась на популярном среди хакеров сетевом форуме. В частности, обнародованы имена, указанные в учетных записях, ссылки на фотографии пользователей, а также сведения об их аккаунтах в других социальных сетях.

Кроме того, приводятся данные о том, кто пригласил их в Clubhouse, а также когда они были зарегистрированы. Наличие подобной информации может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами людей.

Напомним, мессенджер Telegram обновляет голосовые чаты. Теперь в них появятся некоторые фишки Clubhouse, например чаты можно будет запускать не только в группах, но и в каналах, а участники, которые захотят высказаться, смогут "поднимать руку".

Также сообщалось, что Инстаграм ввел функцию комнат для общения в прямом эфире, как Clubhouse.