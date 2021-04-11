На воскресенье, 11 апреля в Германии назначена встреча двух претендентов на пост канцлера от правящей консервативной ХДС/ХСС коалиции. Один из этих политиков будет участвовать в сентябрьских выборах. Для выбора окончательной кандидатуры они должны встретиться с ведущими членами парламентской коалиции партий ХДС/ХСС.

Об этом сообщает Reuters.

Один из них лидер партии Христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель Армин Лашет. Но он отстает в соцопросах от главы баварской партии Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера - партнера по коалиции.

Вместе с тем, Лашет пользуется поддержкой некоторых влиятельных премьер-министров федеральных земель.

Традиционно лидеры двух партий, составляющих парламентский блок, решают, кто будет баллотироваться. Но в этот раз некоторые законодатели требуют предоставить им право выразить свое мнение на этот счет.

Исход воскресных переговоров, которые, как ожидается, затронут и другие вопросы, пока неясен. Не исключено, что в этот день будет принято решение о выборе кандидатуры, либо же будет согласован график голосования за претендента на пост преемника Меркель.

60-летний Лашет, центрист, которого многие считают кандидатом от Меркель, но который имел с ней разногласия из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом.

54-летний Зёдер, который встал на сторону Меркель во время пандемии, официально не подтвердил свое желание сразиться за роль главы правительства ФРГ. Он только заявил, что его место в Баварии.

Пока еще ни один лидер баварской ХСС никогда не был канцлером Германии.

Лашет и Зёдер заявили, что решение будет принято к концу мая, но многие консерваторы хотят положить конец неопределенности уже до того времени. Премьер-министр земли Гессен, член ХДС Фолькер Буффье призвал к принятию решения на следующей неделе, а председатель парламентской группы ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус дал на это две недели.

Министр финансов Олаф Шольц был выдвинут на пост канцлера социал-демократами, а "Зеленые" планируют объявить своего кандидата 19 апреля.

Как известно, Меркель исключила планы баллотироваться на пятый срок и не сказала, какого из двух кандидатов она предпочла бы. Это вызывает обеспокоенность в консервативном блоке, которого действующая канцлер Германии четырежды приводила к победе.

Консерваторы опустились примерно до 27% по уровню поддержки населения, согласно опросам, отчасти из-за все более хаотичного управления пандемией.

На выборах 2017 года они набрали почти 33%.

"Страна" подробно разбиралась, чем известен Лашет.

Мы также писали, что уход Меркель с поста канцлера станет одним из ключевых мировых событий 2021 года.

Напомним, что на промежуточных выборах в марте партия Меркель потеряла голоса на выборах в двух федеральных землях (областях) Германии.