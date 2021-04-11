В Украине за минувшие сутки 10 апреля 2021 года от коронавируса Covid-19 вакцинировано 4 048 человек. При этом на утро воскресенья, 11 апреля, количество инфицированных в Украине увеличилось на 12 112 человек.

Таким образом к 11 апреля вакцинировано 377 050 человек. Об этом сообщил в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего на первых двух этапах прививочной кампании планируется вакцинировать 3 миллиона человека.

Помимо прочих, за сутки в Украине заболели ковидом 524 ребенка и 181 медработников.

Как сообщала "Страна", в Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, уже с 12 апреля ее начнут рассылать по регионам.

Напомним, что руководство сети магазинов "АТБ" может получить штраф за допуск покупателей без масок.

В Киеве работодателям, которые не соблюдают карантинные ограничения в офисах, грозят крупные штрафы.