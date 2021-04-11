В Британии рассказали, как провел свои последние дни скончавшийся принц Филипп. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, он ни за что не хотел умирать в больнице, и почти всё время (четыре недели), что был в больнице, рвался домой.

После того как он оказался дома, Филип "читал под лучами солнца, писал письма и говорил по телефону с любимыми". И досадовал на меры из-за COVID-19: они осложняли встречи с семьей.

Несмотря на ухудшение здоровья принц не позволял помогать ему. Он пришел в ярость, когда ему привезли инвалидную коляску, и потребовал убрать "эту проклятую штуку с глаз долой". В другой раз Филипп уронил очки и запретил помощнику поднимать их вместо него.

В последние дни аппетита у принца не было, но когда силы позволяли, он проводил трапезы в компании жены. В последнюю ночь Елизавета была у его постели.

Как сообщала "Страна", Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа 17 апреля. Она сейчас беременна и ждет второго ребенка, девочку, которая должна появится на свет этой весной.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля 2021, ему было 99 лет. В Британии дали 41 пушечный залп в память о принце и объявили 10-дневный траур, все государственные вопросы поставлены на паузу.