По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 112 человек.

Напомним, что 10 апреля, в стране было выявлено 17 463 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 5 351 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 853 249 человек. Выздоровели за последние сутки 5 034 человека (с начала эпидемии - 1 410 860 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 524 ребенка и 181 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (1 333 человека), Харьковской области (1 374), Донецкой области (839), Хмельницкой области (811) и Львовской области (720).

Также мы рассказывали, что жесткий коронавируный карантин в Киевской области продлили до 23 апреля.