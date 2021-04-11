Несмотря на недавние заявления Украины, что наступать она не собирается, военная угроза ни на Донбассе, ни в целом между Киевом и Москвой пока не снята.

Это фиксируется на разных уровнях. Во-первых - непосредственно на Донбассе, где растет число жертв, а ОБСЕ отмечает стягивание оружия к линии фронта. В том числе украинского.

Во-вторых - у границ Украины, куда Россия демонстративно стягивает войска уже несколько дней.

В-третьих, в Черном море, куда перебрасывают свои боевые корабли как США, так и РФ. А также ведутся учения всех сторон.

И, наконец, угроза войны артикулируется на словесном уровне - как в форме официальных заявлений разных стран, так и от лидеров мнений в соцсетях.

"Страна" собрала реакцию известных украинцев на вероятность военного сценария.

Почему идут военные приготовления. Три версии

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва излагает главные версии того, почему активизировались разговоры о войне. И что нужно делать, чтобы ее избежать.

"О войне.

Есть три обсуждаемые версии того, что сейчас происходит.

Версия 1. На войну Украину толкают американцы.

По этой версии американцев устроит любой итог войны.

Если ВСУ начнет наступление на Донбасс, Россия не окажет поддержки и Украина вернет неподконтрольные территории, то это геополитическая дискредитация РФ и позор для Путина, подрыв его авторитета как внутри страны, так и в мире.

Если Россия вмешается и украинская армия будет разбита, то для США это тоже неплохо – повод ввести максимально жесткие санкции против Москвы и убедить немцев остановить Северный поток-2. А также разместить базы НАТО в Украине. С учетом таких бонусов, ни потери украинской армии, ни потери Украиной каких-то новых территорий (в то, что Россия сможет дойти до Ужгорода в США не верят), ни свержение Зеленского на волне протестов из-за поражения, для американцев большой проблемой не выглядят.

Исходя из такой версии, стягивание российских войск к украинским границам является сигналом, что в случае наступления ВСУ Москва будет действовать. Причем действовать куда в больших масштабах, чем под Иловайском или под Дебальцево и с куда большими последствиями.

И сигнал даже не для американцев, а в первую очередь для ВСУ и лично для Зеленского – в конце концов именно они станут жертвами в случае начала большой войны.

По замыслу Москвы этот сигнал должен побудить Зеленского и командование украинской армии саботировать приказы американцев по началу войны и, таким образом, ее предотвратить. Что, собственно, и является задачей минимум для России (задача максимум – побудить Запад и Украину начать выполнение политической части Минских соглашений).

Версия 2. К войне ведет дело Россия.

По этой версии логика действий Москвы такая.

Переговоры в тупике - Украина не хочет реинтегрировать Донбасс на условиях Минских соглашений.

Внутри Украины зачищают через решения СНБО все силы, которые выступают за компромиссы с Россией, что делает маловероятным изменение курса страны.

Украина быстро сближается с НАТО и вопрос появления американских баз на ее территории вблизи российских границ – дело времени.

В Крыму проблемы с водой.

Готовятся новые санкции против Северного потока и есть большая вероятность, что его не смогут достроить.

Отношения между Западом и Россией настолько плохие, что новые и очень жесткие санкции могут быть введены по любому поводу вне зависимости от того – начнется ли большая война в Украине или нет.

Действия России по этой версии могут быть трех форматов.

Во-первых, как в 2014-2015 годах – нанесение локальных, но чувствительных поражений украинской армии на Донбассе, с целью принуждения Украины к заключению неких новых Минских соглашений с моментальным их исполнением (признание широкой автономии Донбасса) и корректировкой внутренней и внешней политики.

Во-вторых, взятие под контроль новых территорий Украины – всей территории Донецкой и Луганской областей или же всего юга страны вплоть до Приднестровья. Попутно решив проблему с водой в Крыму и завладев одними из крупнейших в мире месторождениями железной руды в Кривбассе, что позволит перевести занятые территории на самоокупаемость.

В-третьих, военный разгром Украины, смена власти в Киеве на союзную России.

Версия 3. Воевать никто не хочет, а все что происходит – игра на повышение ставок и взаимное запугивание.

В логике этой версии (в которую хочет верить большинство людей) обстановку нагнетают все стороны, но без намерений довести до большой войны.

Украинской власти выгодно поддерживать напряжение на фронте, чтоб иметь возможность "приглушить" любую критику и действия оппозиции обвинениями "в работе на Россию". Постоянные разговоры о том, что Россия вот вот пойдет в наступление дает мандат на жесткие действия против противников Зеленского под лозунгом "борьбы с пятой колонной". Кроме того, "предвоенная" атмосфера дает повод просить Запад об увеличении поддержки и о смягчении требований предоставления такой поддержки (ну, чтоб не требовали суды им под контроль отдавать).

Россия пытается, играя мускулами, показать Киеву и Западу, что ситуация серьезная. И нужно выполнять политическую часть Минских соглашений, чтоб войны не было. А заодно показывает Западу, что лучше достроить Северный поток-2, иначе "нам терять уже будет нечего".

Американцы используют ситуацию, чтоб показать Европе агрессивность России, отговорить немцев от достройки Северного потока-2 и увеличить военное присутствие в регионе.

Но при этом реальной войны никто не хочет.

А если "Северный поток-2" достроят либо Запад и Россия придут к какому-то компромиссу (пусть и не по Украине), то напряжение само собой спадет.

Но проблема в том, что в процессе "игры на повышение" может случиться любая провокация, которая станет поводом к началу войны.

Например – массированный обстрел жилых кварталов городов на Донбассе с десятками и сотнями погибших. Либо же серия терактов и диверсий в России, ответственность за которые внезапно возьмет на себя какая-нибудь украинская националистическая организация.

Потом журналисты и историки будут много спорить по чьему заказу эти провокации были устроены.

Но очевидно, что война – это большой бизнес. А большая война – это очень большой бизнес. Поэтому всегда есть силы с разных сторон, которые в войне заинтересованы. Даже если власти стран ее не хотят, может быть запущена цепочка событий, которая к ней приведет.

Вот такие три версии.

Что их объединяет?

Одно – война будет идти на украинской территории, разрушая нашу страну, а гибнуть, в первую очередь, будут граждане Украины.

А потому главное о чем нужно думать – это как сделать так, чтоб обнулить возможность войны.

Для этого путь есть только один – политическое урегулирование на Донбассе. Переговоры, как когда-то говорил Зеленский, "хоть с чертом" и выход на необходимые компромиссы.

Потому что можно много говорить "мы не планируем наступать, мы не хотим решать вопрос военным путем", но если при этом не идти на политическое урегулирование, то это будут лишь слова. Которые не смогут исключить возможность войны в нынешней очень напряженной обстановке.

И это главное о чем сейчас нужно говорить и что сейчас нужно делать".

Версии, кому выгодна война, обсуждают и другие блогеры.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что среди главных "подстрекателей" - США, Британия и, возможно, Турция.

"Кому же выгодна сегодня война в Украине? Ведь заинтересантов, даже не очевидных, здесь гораздо больше, чем физически на линии фронта.

Украина. Война на своей территории? Очередное самоубийство. Ничего, кроме потерь. Надежда, что Россия не вмешается, — слабое основание для тех, кто декларирует исключительно мирный и политический путь реинтеграции Донбасса. Войной можно вернуть территорию, но не миллионы людей, которые будут тебя ненавидеть.

"ЛДНР". Вот только войны им сейчас не хватает. Вот просто шоколадом не корми, дай повоевать с более сильной армией. С 2015 года ждут, когда же можно опять поумирать у себя дома. Так, наверное, у Зеленского представляют.

Россия. Осталось 100 км "Северного потока 2", всего 5% работ осталось — финишная, но очень трудная прямая. Только дурак может считать, что вот именно сейчас, именно на финише, Россия желает похоронить 95% своих титанических усилий в этом проекте. Ради чего? Почему не раньше, если плевать ей на тот "поток", или почему не позже, после завершения постройки, если не плевать? Здесь минус, умноженный на минус, плюс не даёт.

Европа. Война в Европе? Ради чего? Чтобы США ещё больше заблокировали отношения с Россией? И опять — тот же "поток", который с такими боями согласовывался. Германия и Франция, которые уже даже не общаются с Зеленским, красноречиво об этом говорят: поддерживать войну и участвовать в ней у них нет желания.

США. Выгодно и именно по этой же причине. Используя Украину в качестве тарана между Россией и Европой в невыгодный для них момент, угрозой войны добиться корректировки их внешней и внутренней политики в свою пользу.

Британия. Спит и видит свою военно-морскую базу "на заднем дворе России", как выразилось их Минобороны после совместных учений в Украине. Но для этого надо менять Конституцию Украины и готовить общественное мнение в Украине. "Помощь" в войне с Россией — и въезжаешь "на задний двор России" по приглашению своего резидента Зеленского прямо на белом коне.

Турция. Войти в "украинский кейс" для давления на Россию — просто подарок. Тоже нужна война для этого, так как в данном формате урегулирования конфликта Турции места нет. Но война обнулит этот формат, и уже в новом можно фиксировать своё участие и свои интересы. Уже активно включилась в процесс.

И вот здесь встаёт вопрос: а в чьих интересах сегодня действует Зеленский? Украины? Сильно сомневаюсь в этом".

Журналист Юрий Ткачев видит основной причиной возможной войны "Северный поток-2". А среди основных интересантов столкновения блогер называет США.

"Жутко не хочется новой войны...

К сожалению, все общеизвестные геополитические расклады ведут к выводу, что войне быть.

Не буду оригинальным: ключевой вопрос - "Северный поток-2". И это не просто какой-то там газопровод.

Вопрос снабжения газом для Европы - стратегический, причём как для самой Европы (где зимой бывает, сцуко, холодно), так и для России (для которой торговля газом ещё много лет останется ключевой для формирования бюджета, а Европа - одним из ключевых покупателей).

Сейчас США в целом контролируют вопросы газоснабжения Европы благодаря своему влиянию в Украине и Польше. И в теории обладают возможностью в любой момент прикрутить краник, из-за чего и Европа, и Россия очень быстро приобретут кислый вид. Это - мощнейший политический инструмент давления: недаром первым делом при оформлении оккупации Украины США взяли под контроль именно Нафтогаз.

"Северный поток - 2" ломает этот механизм. Его и так уже подпортил Турецкий поток, но он не решает проблемы в полной мере. А вот достройка "Северного потока - 2" полностью решит проблему.

Толкнуть Украину на войну - вариант для США абсолютно выигрышный, даже если война будет полностью проигрышной для Украины. Пусть даже эта война завершится по сценарию 2008 года полным признанием "ДНР" и "ЛНР", и даже не в нынешних, а в административных границах Донецкой и Луганской областей. Что с того американцам? Ну да, лишится Украина части своей территории, к слову, изрядно раздолбанной войной, которую ещё надо восстанавливать непонятно на какие деньги. Главное - выходной конец газовой трубы - в любом случае останется за американцами (вариант про "дойти до Львова" рассматривать не предлагаю как нереалистичный). А вот аргументов для заморозки "Северного потока - 2" у них существенно прибавится - и чем тяжелее будут потери Украины, тем более весомыми будут эти аргументы.

Если же война будет победной для Украины - ещё лучше: в результате ликвидации ДНР и ЛНР России будет нанесён колоссальный имиджевый удар в глазах своего же населения. А осенью как раз выборы в Думу, а тут ещё история с Навальным... Интересные, короче говоря, возможности открываются!

Причём ситуаций, в которых Россия заканчивает войну по сумме факторов в плюсе нет вообще. Даже если (чего не случится точно) в результате военного поражения в Украине случится политический кризис, который приведёт к прекращению американской оккупации (чего, повторюсь, не будет), далеко не факт, что Россия сможет (да и не факт, что захочет) сделать Украину сферой своего влияния. Да и что России с Украиной делать - при нашей-то полной раздолбанности до неузнаваемости всего и вся? На приведение в чувство Крыма собирали - чуть не надорвались, и то процесс далёк от завершения. Донбасс потянули уже на минималках. Куда ещё?

То есть то, что в шахматах называется цугцванг, а по нашему, по-простому, описывается известной загадкой про два стула с пиками и кое-чем ещё. Ох как не хочется войны. Ох как не хочется".

"Будет кровь - будет рейтинг"

Многие пользователи обсуждают позицию тех украинских лидеров мнений, которые "топят" за войну - вдохновленные, например, карабахским сценарием.

Юрист Елена Лукаш пишет, что сегодня ставится задача максимально запугать избирателя.

"Будет кровь – будет рейтинг!"

Прочла эту журналистскую присказку в новом сборнике рассказов Кинга. Всё верно.

Предчувствие катастрофы и смакование ее подробностей притягивает и завораживает аудиторию. Помните об этом, слушая политиков и лидеров общественного мнения.

С их мотивами всё предельно ясно: "Будет кровь – будет рейтинг!". Хорошо запуганный избиратель для них приравнивается к хорошо накормленному.

Не забывайте об этом".

Журналист Вячеслав Чечило пишет, что такая позиция обусловлена как атмосферой, царящей в Украине, так и личной выгодой многих блогеров.

"Почему большинство ЛОМов "топят" за войну? Потому что это самая выгодная позиция. Призывая "раздавить гадину", "отомстить" или "умереть с гордо поднятой головой" ЛОМ показывает аудитории, какой он бескомпромиссный патриот и при этом ничем не рискует.

Если война не начнется, то это потому, что "мы показали решимость и агрессор струсил".

А если война начнется, то у ЛОМа найдется миллион причин, почему сдохнуть на передовой должен не он, а кто-то другой.

Даже с экономической точки зрения война ЛОМу выгодна. В такие периоды ценность информации, а, значит, доходы ее дилеров возрастает. В конце концов, если ты патриотический блогер, ты всегда можешь объявить сбор денег "на броники".

А вот говорить об опасности и ненужности войны – это как минимум получить обвинения в трусости, а как максимум – быть записанным в "пятую колонну".

Если война не начнется – ты трус и паникер. А если начнется – ты враг, без вариантов".

"Ломам кто-то бы объяснил, что большая войнушка на востоке может обрушить рынок недвижимости в Киеве. Продал квартиру в столице, а тебе не хватает даже на райцентр в Польше. И 300 баксов на постах о справедливой войне положение не подтянут", - отвечает журналист Игорь Лесев.