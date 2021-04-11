В Индии автобус вылетел с трассы. 10 человек погибли на месте, 30 ранены
В субботу, 10 апреля, в индийском штате Уттар-Прадеш произошло смертельное ДТП. Автобус слетел с трассы в придорожную канаву, в результате 30 пассажиров получили ранения и 10 человек погибли.
Об этом сообщает Zeenews.
Автобус с 60 пассажирами ехал из Пинахата в Агре в храм Лакхна в Этаве. Причины аварии на данный момент неизвестны.
Напомним, вчера так же и в Турции на обледеневшей трассе перевернулся автобус с российскими туристами. В результате погибла женщина и еще 26 человек пострадали. По предварительной информации водитель не смог справится с управлением.
Также мы писали, что в России столкновение автобуса с грузовым автомобилем привело к смертельному ДТП, в котором погибли восемь человек.
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