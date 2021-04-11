Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Такое решение он принял из-за ограничений допустимого количества присутствующих на церемонии во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

Из-за карантинных ограничений на похоронах принца смогут присутствовать только 30 человек, поэтому Борис Джонсон решил не идти, уступив свое место членам королевской семьи.

"Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи", - сказал представитель Даунинг-стрит.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны состоятся в субботу, 17 апреля. в этот день в Великобританию прилетит и принц Гарри, однако без своей жены Меган Маркл, которой врач не рекомендовал ехать из-за беременности.

Также мы писали, что похороны принца Филиппа пройдут без церемонии прощания и не будут государственными по статусу.