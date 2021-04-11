В субботу, 10 апреля, в неподконтрольном Киеву Донецке загорелся мясной комбинат, информации о пострадавших на данный момент нет.

Об этом сообщил блогер Некро Мансер в Twitter.

"Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината в Калининском районе города. Группа пожарных работает на месте. Информации о пострадавших нет", - написал он.

Согласно данным Донецк 62.ua, в соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате.

В Донецке горит мясокомбинат: слышны взрывы, - ФОТО, ВИДЕО



В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021

Напомним, в феврале в Харьковской области произошел масштабный пожар в цеху. Площадь пожара составляла 1000 кв.м. Во время происшествия никто не пострадал.

Также мы писали, что на электрической подстанции железной дороги в Пуще Водице произошел пожар. Из-за этого детский дом и еще 12 частных домовладений пришлось аварийно запитать от дизель-генераторов.