В Донецке горел мясокомбинат. Видео
В субботу, 10 апреля, в неподконтрольном Киеву Донецке загорелся мясной комбинат, информации о пострадавших на данный момент нет.
Об этом сообщил блогер Некро Мансер в Twitter.
"Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината в Калининском районе города. Группа пожарных работает на месте. Информации о пострадавших нет", - написал он.
Согласно данным Донецк 62.ua, в соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате.
В Донецке горит мясокомбинат: слышны взрывы, - ФОТО, ВИДЕО— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021
В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw
Донецк. Горит мясокомбинат... Шикарно горит. pic.twitter.com/fjXEHnfdMn— Patriotoff😷🇺🇦 (@PatriotoffUA) April 10, 2021
Напомним, в феврале в Харьковской области произошел масштабный пожар в цеху. Площадь пожара составляла 1000 кв.м. Во время происшествия никто не пострадал.
Также мы писали, что на электрической подстанции железной дороги в Пуще Водице произошел пожар. Из-за этого детский дом и еще 12 частных домовладений пришлось аварийно запитать от дизель-генераторов.