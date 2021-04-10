Представительство компании-производителя одноименной антикоронавирусной вакцины AstraZeneса с подтвержденным риском тромбоза затягивает подачу заявки на ее регистрацию в Украине. Речь идет о той партии вакцины, которую Украина должна получить по программе COVAX.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает передает "УП"

"Когда нет заявки (от представительства AstraZeneса – Ред.), мы не можем зарегистрировать препарат", - заявил он.

По словам Ляшко, украинский офис AstraZeneca "придумывает любые вещи, чтобы не подавать вакцину" на регистрацию. Речь идет о 367 200 дозах вакцины.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко так же сообщил, что украинский офис AstraZeneca должен подать заявление на регистрацию вакцины до 12-13 апреля.

Вакцина AstraZeneca, которую Украина должна получить от COVAX, требует отдельной регистрации от той, которая была поставлена в страну в феврале, потому что изготовлена она ​​на другом производственном участке - в Южной Корее. AstraZeneca (CoviShield), которая первой пришла в Украину, была изготовлена ​​в Индии.

Мы разбирались, как тромбоз признали побочным эффектом вакцины AstraZeneca и что это значит для Украины.

Как сообщала "Страна", в Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, с понедельника ее начнут рассылать по регионам. Это только часть первой партии из заказанных 1 913 316 единиц препарата.

Ранее Ляшко рассказал, кто из украинцев сможет сделать прививку от коронавируса вакцинами Pfizer и Coronavac.