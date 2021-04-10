В Великобритании после смерти принца Филипа люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы возле ограды Букингемского дворца и почтить память умершего.

Об этом сообщает "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

В центре Лондона также все напоминает о национальном трауре Великобритании. Привратники знаменитого универмага Fortnum&Mason надели черную, траурную униформу, а на рекламных щитах вместо афиш изображены силуэты и фотографии принца Филиппа. Флаги в городе приспустили, на некоторых домах - черные ленты.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля, ему было 99 лет. После его смерти в Великобритании объявили десятидневный национальный траур, все государственные вопросы поставлены на паузу.

"Страна" подробно разбиралась, что означает смерть принца Филиппа для королевской семьи.

Также мы писали, что похороны принца пройдут 17 апреля. В этот день в Великобританию прилетит принц Гарри, однако его супруга Меган Маркл не сможет посетить траурные мероприятия.