В Беларуси назвали заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о переносе переговоров из Минска в Польшу "смехотворным".

Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей завил во время интервью для государственного канала, стенограмму которого опубликовало министерство.

По его словам, Беларусь никогда не навязывалась в посредники, а была вовлечена в процесс по просьбе Украины, Германии, Франции и России и выполняла все свои обязательства, в частности по обеспечению работы ТКГ. За что получила ряд благодарностей, в том числе и от ОБСЕ.

"Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления (о переносе переговоров из Минска в Польшу - Ред.) говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Неважно где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят - главное, чтобы был достигнут конкретный результат.

А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины. И это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: "Мы должны проводить заседания ТКГ в нейтральной стране, например, в Польше". Я не знаю откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - сказал министр.

Напомним, 5 апреля вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности проводить встречи ТКГ в Минске после окончания карантина, потому что на Беларусь влияет Россия.

В свою очередь Леонид Кравчук подтвердил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске. И предложил перенести переговоры в Польшу.

Также мы писали, что в МИД России такую идею Кравчука назвали "гипотетической глупостью".