Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, в присутствии обоих лидеров государств был подписан ряд двусторонних документов. Среди них и договор о строительстве квартир для крымскотатарского народа и льготников в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 10 апреля.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины", - говорится в сообщении.

Соглашение заключено для урегулирования правовых аспектов возможности определения механизма сотрудничества с Турцией в строительстве жилья для крымских татар, которые из-за оккупации Крыма и Севастополя должны были покинуть места своего постоянного проживания, а также для других категорий украинских граждан.

"Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве - 200 квартир, в городе Херсоне - 200 квартир и в городе Киеве - 100 квартир", - сказано в сообщении.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу подписали Программу сотрудничества в области физической культуры и спорта между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики на 2021-2022 годы. Таким образом программа должна сделать более системным и активным взаимодействие государств в области спорта и культуры.

Напомним, президент Турции после встречи с Зеленским высказался в поддержку Минских соглашений.

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