Германия и Франция призвали РФ выполнять обязательства в рамках ОБСЕ и объяснить ситуацию с наращиванием войск на границах с Украиной.



Об этом говорится в заявлении Германии и Франции по случаю встречи государств-участников ОБСЕ относительно военной деятельности на украинско-российской границе.

"Мы также сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и упустила очередную возможность объяснить свои действия. Ведь мы хотели воспользоваться возможностью сегодняшней встречи, чтобы задать свои вопросы российской стороне", - говорится в заявлении.

Германия и Франция указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины.

Было отмечено, что Россия могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и Россия. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении.

На этом фоне Германия и Франция заявили в очередной раз о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно-признанных границ.

"Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политическо-военные обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей.

"Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не пошатнутся", - отмечается в заявлении.

Напомним, 10 апреля Киев потребовал провести специальное заседание ОБСЕ из-за военной деятельности в аннексированном Крыму и возле границ с Украиной.

Также мы писали, что в Кремле не собираются контактировать с США по вопросам Украины на уровне министров.