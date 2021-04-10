Руководство "ДНР" разрабатывает три разных варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Среди них и просьба в оказании военной помощи "республике".

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на данные украинских спецслужб, в распоряжении которых, как утверждается, оказались проекты этих писем.

Во всех вариантах "глава ДНР" Денис Пушилин обращается к Путину с благодарностью за "сочувственное отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевской власти с 2014 года", и также пишет, что высоко ценит посреднические усилия России в Минском процессе переговоров.

Также во всех трех проектах написано, что "Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установлено перемирие" и получив поддержку от США и западных партнеров Украина "решилась на силовое решение конфликта на нашей территории".

В остальном варианты текста разнятся.

В первом Пушилин обращается с просьбой "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины" с целью не допустить жертв среди мирного населения и разрушений.

Во втором проекте "глава ДНР" просит включить "республику" в состав РФ: "Все наши жители желают стать частью великой державы Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства". По словам Пушилина, жители неподконтрольной территории "готовы повторно выразить свое волеизъявление, которое подтверждает желание присоединиться к своей исторической Родине".

Третий вариант письма включает в себя просьбу к Путину признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство" и рассмотреть возможность заключить договор о дружбе с сотрудничестве "ДНР" и России, в том числе и в оборонной сфере.

Проект договора, как указано в тексте, приложен к письму.

Отметим, что на данный момент неизвестно насколько достоверны данные письма.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что в случае наступления Киева "ДНР" может не остановиться на своих границах.

Также он сказал, что допустил "привлечение добровольцев" в случае обострения на Донбассе. По его словам в случае надобности взять в руки оружие готовы даже депутаты Госдумы.