Во Франции морозы нанесли значительный ущерб фермерам, в особенности виноградарям. Власти обещают им материальную помощь, после того как значительное похолодание пришло в 10 из 13 регионов страны.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По опасениям фермеров, уничтожена значительная часть урожая фруктов и винограда: некоторые виноделы потеряли до 90% будущего сбора. Из-за этого он может стать наименьшим за последние 40 лет.

По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов, похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели. Виноградари пытались сохранить растения, зажигая огонь в виноградниках. Из-за этого в некоторых районах Франции наблюдался смог.

Неурожая ждут не только виноделы, но и фермеры, выращивающие яблоки, абрикосы, корнеплоды и некоторые зерновые.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за прохладной погоды сроки завершения отопительного сезона перенесли на несколько дней. Тепло в городе начнут отключать в конце этой недели, 10 апреля.

Напомним, что по прогнозам синоптиков к 12 апреля в некоторых областях Украины будет уже выше +20.