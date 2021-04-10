Вечером 10 апреля в Стамбуле завершилась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры проходили во дворце Хубер в закрытом режиме. Они продлились около трех часов, передает русскоязычное подразделение турецкого информационного агентства "Анадолу".

После переговоров прошла пресс-конференция президентов.

Эрдоган после встречи с Зеленским высказался в поддержку Минских соглашений и выразил необходимость снизить напряженность на Донбассе.

Также в субботу в Стамбуле планируется 9-е заседание Стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной во главе с Президентами государстве.

Как уже сообщала "Страна", Елена Зеленская запустила в музеях Турции аудиогиды на украинском языке во время визита ее мужа.