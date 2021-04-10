На саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа, будут присутствовать высокопоставленные представители США. Посетят они и празднования в честь Дня независимости Украины.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в эфире телеканала ICTV.

По ее словам, в США уже получили приглашения как на саммит "Крымской платформы", так и на торжества в честь Дня независимости Украины в Киеве. Американская сторона собирается максимально обеспечить свое присутствие.

"От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала Квин.

Напомним, министры иностранных дел стран G7 поддержали создание Украиной "Крымской платформы", которая по замыслу украинских властей призвана поддержать международное внимание к теме аннексированного полуострова.

Также мы писали, что в МИД РФ назвали "Крымскую платформу" посягательством на "территориальную целостность России".