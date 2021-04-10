Похороны супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Принц Гарри прилетит в Великобританию и посетит траурные мероприятия, но его супруга Меган Маркл приехать не сможет.

Об этом сообщает Рeople со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

"Герцог Сассекский планирует приехать. Герцогиня Сассекская получила совет от своего врача не ехать. Значит, герцог приедет", - заявил представитель королевской семьи.

Меган Маркл, 39-летняя жена принца Гарри, сейчас беременна и ждет второго ребенка, девочку, которая должна появится на свет этой весной.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля, ему было 99 лет. В Британии дали 41 пушечный залп в память о принце и объявили 10-дневный траур, все государственные вопросы поставлены на паузу.

Также мы писали, что похороны принца пройдут без церемонии прощания и не будут государственными.